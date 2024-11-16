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Сегодня, 13:30

«Автомобилист» — «Адмирал»: онлайн-трансляция матча КХЛ

«Автомобилист» сыграет с «Адмиралом» в матче КХЛ 16 ноября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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Фото ХК «Автомобилист», Telegram

«Автомобилист» примет «Адмирал» в FONBET чемпионате КХЛ в субботу, 16 ноября. Матч пройдет в спортивном комплексе «Уралец» в Екатеринбурге и начнется в 14.30 по московскому времени.

Трансляцию игры «Автомобилист» — «Адмирал» в прямом эфире можно смотреть на онлайн-платформе «Кинопоиск». Также игру покажут на канале «КХЛ» и сайте лиги.

Ключевые события и результат игры «Автомобилист» — «Адмирал» изучайте в матч-центре на сайте «СЭ».

В регулярном чемпионате-2024/25 «Автомобилист» провел 24 матча и набрал 34 очка, у екатеринбуржцев серия из шести игр без поражений. У «Адмирала» — 26 матчей и 29 очков. Эта встреча станет второй для команд подряд, 11 ноября «Автомобилист» победил во Владивостоке — 4:3 Б.

Матч «Автомобилист» — «Адмирал» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс

КХЛ
ХК Автомобилист
ХК Адмирал
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2 Спартак 26 17 9 37
3 СКА 28 16 12 35
4 Динамо М 26 15 11 33
5 ЦСКА 24 12 12 31
6 Торпедо 27 13 14 31
7 Северсталь 25 15 10 30
8 Динамо Мн 26 14 12 30
9 Витязь 27 12 15 25
10 Сочи 25 10 15 22
11 Куньлунь РС 27 8 19 19
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 26 18 8 39
2 Автомобилист 24 16 8 34
3 Ак Барс 24 16 8 33
4 Сал. Юлаев 24 16 8 33
5 Адмирал 26 12 14 29
6 Металлург Мг 27 13 14 27
7 Нефтехимик 27 9 18 25
8 Сибирь 25 10 15 23
9 Лада 24 10 14 23
10 Авангард 24 9 15 20
11 Барыс 26 7 19 16
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