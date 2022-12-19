«Адмирал» прервал пятиматчевую победную серию «Автомобилиста»
«Адмирал» на выезде обыграл «Автомобилист» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 3:2.
Голами в составе команды из Владивостока отметились Николай Чебыкин, Колби Уильямс и Евгений Лисовец. За екатеринбургский клуб забили Стефан Да Коста и Брукс Мэйсек, обе шайбы были заброшены в третьем периоде.
«Адмирал» прервал пятиматчевую победную серию «Автомобилиста» и занимает четвертое место на «Востоке», набрав 51 очко в 41 матче. «Автомобилист» находится на первой строчке с 59 очками в 40 играх.
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«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Адмирал» (Владивосток) — 2:3 (0:1, 0:2, 2:0)
Голы: Чебыкин — 4 (Горшков), 1:03 — 0:1. Уильямс — 1 (Файзуллин, Паутов), 28:11 — 0:2. Лисовец — 3 (А. Шевченко), 34:11 — 0:3. Да Коста — 14 (Неучев, Эберт), 50:03 — 1:3. Мэйсек — 26 (бол., Да Коста, Волк), 51:48 — 2:3.
Вратари: Бобков (57:36) — Лазушин.
Штраф: 4 — 6.
Броски: 31 (8+7+16) — 32 (14+10+8).
Судьи: Гамалей, Лаврентьев.
19 декабря. Екатеринбург. Уралец. 3450 зрителей.
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|37
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|39
|17
|22
|35
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|15
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|35
|19.12
|17:00
|
Автомобилист – Адмирал
|2 : 3
|19.12
|17:00
|
Металлург – Амур
|3 : 1
|19.12
|17:00
|
Сал. Юлаев – Авангард
|1 : 2 Б
|19.12
|17:00
|
Трактор – Сибирь
|3 : 2
|19.12
|19:00
|
Ак Барс – Куньлунь
|- : -
|19.12
|19:00
|
Локомотив – Сочи
|- : -
|19.12
|19:00
|
Нефтехимик – Барыс
|- : -
|19.12
|19:00
|
Торпедо – Северсталь
|- : -
|19.12
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|
Динамо Мн – ЦСКА
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|19.12
|19:30
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СКА – Витязь
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