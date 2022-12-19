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Сегодня, 19:15

«Адмирал» прервал пятиматчевую победную серию «Автомобилиста»

Анна Горшкова
Корреспондент
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«Адмирал» на выезде обыграл «Автомобилист» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 3:2.

Голами в составе команды из Владивостока отметились Николай Чебыкин, Колби Уильямс и Евгений Лисовец. За екатеринбургский клуб забили Стефан Да Коста и Брукс Мэйсек, обе шайбы были заброшены в третьем периоде.

«Адмирал» прервал пятиматчевую победную серию «Автомобилиста» и занимает четвертое место на «Востоке», набрав 51 очко в 41 матче. «Автомобилист» находится на первой строчке с 59 очками в 40 играх.

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«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Адмирал» (Владивосток) — 2:3 (0:1, 0:2, 2:0)

Голы: Чебыкин — 4 (Горшков), 1:03 — 0:1. Уильямс — 1 (Файзуллин, Паутов), 28:11 — 0:2. Лисовец — 3 (А. Шевченко), 34:11 — 0:3. Да Коста — 14 (Неучев, Эберт), 50:03 — 1:3. Мэйсек — 26 (бол., Да Коста, Волк), 51:48 — 2:3.

Вратари: Бобков (57:36) — Лазушин.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 31 (8+7+16) — 32 (14+10+8).

Судьи: Гамалей, Лаврентьев.

19 декабря. Екатеринбург. Уралец. 3450 зрителей.

КХЛ
ХК Автомобилист
ХК Адмирал
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Западная конференция И В П О
1 СКА 41 33 8 69
2 Локомотив 40 24 16 54
3 ЦСКА 38 24 14 53
4 Торпедо 39 23 16 49
5 Динамо М 40 21 19 49
6 Спартак 41 20 21 46
7 Витязь 40 18 22 44
8 Динамо Мн 40 17 23 42
9 Северсталь 39 14 25 37
10 Куньлунь 41 14 27 32
11 Сочи 38 5 33 16
Восточная конференция И В П О
1 Автомобилист 40 28 12 59
2 Металлург 40 25 15 54
3 Сибирь 42 24 18 51
4 Адмирал 41 23 18 51
5 Сал. Юлаев 39 21 18 49
6 Авангард 39 21 18 46
7 Ак Барс 39 18 21 43
8 Амур 39 16 23 38
9 Барыс 40 17 23 37
10 Нефтехимик 39 17 22 35
11 Трактор 41 15 26 35
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24.12
19.12 17:00
Автомобилист – Адмирал
 2 : 3
19.12 17:00
Металлург – Амур
 3 : 1
19.12 17:00
Сал. Юлаев – Авангард
 1 : 2 Б
19.12 17:00
Трактор – Сибирь
 3 : 2
19.12 19:00
Ак Барс – Куньлунь
 - : -
19.12 19:00
Локомотив – Сочи
 - : -
19.12 19:00
Нефтехимик – Барыс
 - : -
19.12 19:00
Торпедо – Северсталь
 - : -
19.12 19:10
Динамо Мн – ЦСКА
 - : -
19.12 19:30
СКА – Витязь
 - : -
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