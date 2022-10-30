«Автомобилист» дома проиграл «Адмиралу»
«Автомобилист» дома проиграл «Адмиралу» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 1:2.
В составе победителей голами отметились нападающие Александр Шевченко и Николай Елисеев.
У «Авто» единственная шайба на счету форварда Брукса Мэйсека.
«Автомобилист» потерпел четвертое поражение в пяти последних матчах.
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«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Адмирал» (Владивосток) — 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)
Голы: А.А. Шевченко — 1 (Емец, Уильямс), 11:34 — 0:1. Мэйсек — 13 (бол.), 26:16 — 1:1. Елисеев — 5 (бол., Криштоф, Шулак), 34:26 — 1:2.
Вратари: Маттссон (57:48) — Лазушин.
Штраф: 8 — 14.
Броски: 40 (8+11+21) — 16 (10+4+2).
Судьи: Васильев, Юдаков.
30 октября. Екатеринбург. Уралец. 5500 зрителей.
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4.11
|30.10
|13:00
|
Динамо М – Торпедо
|4 : 2
|30.10
|14:30
|
Автомобилист – Адмирал
|1 : 2
|30.10
|14:30
|
Трактор – Амур
|1 : 0
|30.10
|17:00
|
Ак Барс – Нефтехимик
|- : -
|30.10
|17:00
|
Куньлунь – Авангард
|- : -
|30.10
|17:00
|
Спартак – СКА
|- : -
|30.10
|17:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
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