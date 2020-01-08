Автобус исключен из тренерского штаба минского «Динамо» на сайте клуба

На сайте минского «Динамо» в тренерском штабе больше не указан профиль автобуса MAN, который находился там ранее. Об этом сообщает «Прессбол».

После серии из 11 поражений главный тренер минчан Крэйг Вудкрофт решил объединить команду, предложив толкать автобус сначала игрокам по отдельности, а затем всем вместе. Этим канадец хотел продемонстрировать, что общими усилиями хоккеисты могут выполнить любую задачу.

После этого команда одержала две победы подряд, а официальный сайт «Динамо» сообщил, что автобус стал тренером команды. Его профиль появился в соответствующем разделе на клубном сайте.

Однако вскоре клуб начал новую серию поражений, которая достигла антирекордных 12 матчей. После этого автобус убрали с сайта клуба.

«Динамо» занимает последнее, 12-е место в Западной конференции, имея в активе 30 очков в 45 играх.