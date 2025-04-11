Аверкин покидает «Торпедо»
Генеральный менеджер «Торпедо» Вадим Аверкин покидает команду, сообщает клубная пресс-служба.
«В связи с окончанием срока контракта завершает свою работу в должности генерального менеджера «Торпедо» Вадим Игоревич Аверкин.
Благодарим за проделанную работу на благо нашего хоккейного клуба, а также за совместно пережитые победы и яркие спортивные эмоции. Желаем успехов в профессиональной сфере, а также всего самого доброго на жизненном пути», — сказано в заявлении.
В текущем сезоне КХЛ клуб из Нижнего Новгорода добрался до первого раунда плей-офф, где в четырех матчах потерпел поражение от «Локомотива».
Источник: ХК «Торпедо»
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|48
|37
|11
|78
|2
|Ак Барс
|50
|33
|17
|69
|3
|Авангард
|48
|33
|15
|69
|4
|Автомобилист
|49
|28
|21
|60
|5
|Нефтехимик
|50
|27
|23
|57
|6
|Салават Юлаев
|50
|24
|26
|52
|7
|Трактор
|48
|22
|26
|50
|8
|Сибирь
|51
|21
|30
|47
|9
|Амур
|49
|16
|33
|39
|10
|Барыс
|51
|16
|35
|39
|11
|Адмирал
|48
|13
|35
|34
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|50
|31
|19
|67
|2
|Динамо Мн
|49
|30
|19
|66
|3
|Северсталь
|50
|31
|19
|66
|4
|Торпедо НН
|50
|30
|20
|64
|5
|Динамо М
|50
|28
|22
|60
|6
|ЦСКА
|50
|25
|25
|58
|7
|Спартак
|48
|25
|23
|56
|8
|СКА
|47
|24
|23
|53
|9
|Шанхай Дрэгонс
|49
|18
|31
|45
|10
|Лада
|50
|15
|35
|36
|11
|Сочи
|47
|14
|33
|35
