Аверкин покидает «Торпедо»

Генеральный менеджер «Торпедо» Вадим Аверкин покидает команду, сообщает клубная пресс-служба.

«В связи с окончанием срока контракта завершает свою работу в должности генерального менеджера «Торпедо» Вадим Игоревич Аверкин.

Благодарим за проделанную работу на благо нашего хоккейного клуба, а также за совместно пережитые победы и яркие спортивные эмоции. Желаем успехов в профессиональной сфере, а также всего самого доброго на жизненном пути», — сказано в заявлении.

В текущем сезоне КХЛ клуб из Нижнего Новгорода добрался до первого раунда плей-офф, где в четырех матчах потерпел поражение от «Локомотива».