11 апреля 2025, 13:30

Аверкин покидает «Торпедо»

Камила Абдурахманова
корреспондент

Генеральный менеджер «Торпедо» Вадим Аверкин покидает команду, сообщает клубная пресс-служба.

«В связи с окончанием срока контракта завершает свою работу в должности генерального менеджера «Торпедо» Вадим Игоревич Аверкин.

Благодарим за проделанную работу на благо нашего хоккейного клуба, а также за совместно пережитые победы и яркие спортивные эмоции. Желаем успехов в профессиональной сфере, а также всего самого доброго на жизненном пути», — сказано в заявлении.

В текущем сезоне КХЛ клуб из Нижнего Новгорода добрался до первого раунда плей-офф, где в четырех матчах потерпел поражение от «Локомотива».

Источник: ХК «Торпедо»
КХЛ
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
СКА объявил о переходе Никишина в «Каролину»

«Салават Юлаев» — «Спартак»: онлайн-трансляция матча плей-офф КХЛ
