Аверин ушел с поста председателя совета директоров «Авангарда»

Председатель совета директоров «Авангард» Михаил Аверин сложил свои полномочия, информирует пресс-служба омского хоккейного клуба. Он также вышел из состава совета директоров.

О назначении нового председателя будет объявлено позднее.

Летом 2023 года Аверин в должности председателя совета директоров сменил Александра Крылова.