Нападающий Александр Авцин продлил контракт с «Трактором». Соглашение рассчитано на один сезон, сообщает официальный сайт клуба.

Авцин пополнил состав черно-белых в прошлом сезоне, заключив контракт с клубом 25 октября. Время в Челябинске стало для форварда лучшим в карьере по нескольким показателям: средней результативности (0.45 очка за игру), передачам (9), блокированным броскам (28) и игровому времени (15:57). В домашней встрече против минского «Динамо» нападающий провел свой самый результативный матч за время игры в КХЛ, набрав 3 (1+2) очка.

— Александр Авцин хорошо проявил себя в матчах за «Трактор» в прошлом сезоне, добавив команде агрессии и мощи. Он устраивает нас и как хоккеист и как человек, что немаловажно для построения правильного микроклимата в коллективе. На льду мы рассматриваем Авцина под определенную роль, хорошо знаем его сильные стороны, и уверены, что он справится со всеми поставленными задачами, — сказал генеральный директор клуба Иван Савин.