«Авангард» заплатил за Башкирова 45 миллионов рублей

«Металлург» обменял нападающего Данила Башкирова в «Авангард» на денежную компенсацию.

Как стало известно «СЭ», сумма компенсации составила 45 миллионов рублей.

Башкиров перешел в «Металлург» летом 2024 года. В текущем сезоне 23-летний россиянин провел 18 матчей в КХЛ и набрал 4 (2+2) очка.