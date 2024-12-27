«Авангард» заплатил «Спартаку» 25 миллионов за Кожевникова

Как стало известно «СЭ», переход нападающего Кирилла Кожевникова из «Спартака» в «Авангард» обошелся омскому клубу в 25 миллионов рублей.

Напомним, что хоккеист является двоюродным братом председателя совета директоров «ястребов» Евгения Кожевникова.

В нынешнем сезоне 25-летний Кожевников провел 29 матчей за фарм-клуб «Спартака» в ВХЛ и набрал 9 (5+4) очков. В сезоне-2023/24 он принял участие в четырех играх в составе красно-белых в КХЛ, не отметившись результативными действиями.