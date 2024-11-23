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Сегодня, 12:55

«Авангард» заплатил «Куньлуню» за Меркли 25 миллионов рублей

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
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Райан Меркли.
Фото Getty Images

По информации «СЭ», «Куньлунь» в качестве компенсации за переход защитника Райана Меркли в «Авангард» получит 25 миллионов рублей.

Напомним, что ранее омичи заплатили китайскому клубу 40 миллионов за форварда Наиля Якупова.

В текущем сезоне 24-летний канадец провел 19 матчей в КХЛ и набрал 8 (1+7) очков.

КХЛ
ХК Авангард
ХК Куньлунь Ред Стар
Райан Меркли
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