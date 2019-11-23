«Авангард» заключил пробный контракт с Терещенко

«Авангард» подписал пробный контракт на три матча с центрфорвардом Алексеем Терещенко, сообщает официальный сайт клуба.

Терещенко — трехкратный чемпион мира, пятикратный чемпион России. Всего в КХЛ провел 567 матчей, набрал 295 (118+177) очков.

— В связи с волной травм нам пришлось искать новых игроков, — заявил президент «Авангарда» Максим Сушинский. — И в первую очередь нам нужно закрыть пробелы в центральной линии. Алексей Терещенко — опытный мастер, который максимально быстро адаптируется к требованиям тренерского штаба Боба Хартли. На данный момент нам необходим игрок, способный уверенно действовать в третьем-четвертом звене, особенно в непростые моменты матчей, помогать защитникам. За три матча мы примем решение о заключении полноценного контракта с Алексеем Терещенко.

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