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«Авангард» подписал контракт с экс-форвардом «Динамо» Макаровым

12:29
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«Авангард» подписал полноценный контракт с 32-летним нападающим Игорем Макаровым, cообщается в официальном Twitter омского клуба.

Соглашение будет действовать до конца этого сезона. Ранее с Макаровым был заключен пробный контракт. В прошлом сезоне Макаров провел за московское «Динамо» 57 матчей, в которых набрал 14 (5+9) очков.

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