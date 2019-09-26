«Авангард» подписал контракт с экс-форвардом «Динамо» Макаровым

«Авангард» подписал полноценный контракт с 32-летним нападающим Игорем Макаровым, cообщается в официальном Twitter омского клуба.

Соглашение будет действовать до конца этого сезона. Ранее с Макаровым был заключен пробный контракт. В прошлом сезоне Макаров провел за московское «Динамо» 57 матчей, в которых набрал 14 (5+9) очков.

? Игорь Макаров в «Авангарде»! Президент клуба Максим Сушинский. https://t.co/FarBBdm2jq



507 матчей в @khl за СКА, «Динамо» М, «Нефтехимик», ЦСКА, «Салават Юлаев» и «Авангард», 160 (74+86) очков, 510 минут штрафа, показатель полезности «+18». Контракт заключён до конца сезона. pic.twitter.com/lKOs9eav0E — ХК Авангард (@hcavangardomsk) September 26, 2019

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