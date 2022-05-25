«Авангард» заключил контракт с вратарем Станиславом Галимовым

Хоккейный клуб «Авангард» заключил контракт на год с вратарем Станиславом Галимовым, сообщает пресс-служба команды.

«Мы допускали такой вариант развития событий с Шимоном Грубецом, прорабатывали несколько вариантов, и сразу после решения Шимона активировали один из них. При отсутствии выбора на рынке нам удалось подписать хорошего вратаря, и в сезон мы пойдем с двумя равноценными голкиперами. Станислав Галимов «перезагрузился» в Финляндии, где провел хороший сезон. По сути, у него открылось второе дыхание: он уверенно провел регулярку и помог «Кярпяту» выйти в плей-офф. Сильными сторонами этого голкипера являются опыт, выбор позиции, техника, а также умение хладнокровно действовать в сложных ситуациях, держать команду в игре. Верю в то, что Станислав использует на сто процентов свой новый шанс в КХЛ», — заявил генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков.

В прошлом сезоне Галимов провел 46 матчей в регулярном чемпионате за финский «Кярпят» и одержал 17 побед при коэффициенте надежности 2,42.