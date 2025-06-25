«Авангард» заключил контракт с Войновым

«Авангард» подписал однолетний контракт с Вячеславом Войновым — олимпийским чемпионом, обладателем Кубка Гагарина и двукратным обладателем Кубка Стэнли, сообщила пресс-служба омского клуба.

В прошлом сезоне 35-летний защитник играл за «Торпедо». В регулярном чемпионате сезона-2024/25 он провел 49 матчей, набрав 22 (6+16) очка при полезности «+5». В плей-офф КХЛ он сыграл в четырех матчах и забил один гол при полезности «-3».

Кроме «Авангарда» и «Торпедо», Войнов выступал в КХЛ за СКА, «Динамо» и «Ак Барс».