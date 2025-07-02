«Авангард» заключил двусторонние контракты с Мурылевым, Егоровым и Леукой на 2 года
«Авангард» заключил двусторонние контракты с защитниками Артемом Мурылевым и Алексеем Егоровым, а также нападающим Павлом Леукой.
Все соглашения рассчитаны на 2 года.
22-летние Мурылев и Леука являются воспитанниками омского клуба. В прошедшем сезоне на счету Мурылева 13 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, в которых он не отметился результативными действиями. На счету Леуки 14 матчей с учетом плей-офф, в которых он отдал 1 результативную передачу.
Егоров в сезоне-2024/25 сыграл 2 матча в регулярном чемпионате за «Спартак» и не отметился результативными действиями.
Источник: ХК «Авангард»
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|12
|9
|3
|20
|2
|Авангард
|12
|9
|3
|18
|3
|Автомобилист
|13
|8
|5
|17
|4
|Нефтехимик
|12
|7
|5
|14
|5
|Трактор
|13
|5
|8
|14
|6
|Ак Барс
|12
|6
|6
|13
|7
|Адмирал
|11
|5
|6
|12
|8
|Барыс
|12
|5
|7
|12
|9
|Сибирь
|11
|5
|6
|10
|10
|Амур
|11
|3
|8
|8
|11
|Салават Юлаев
|10
|3
|7
|8
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|13
|9
|4
|20
|2
|Торпедо НН
|13
|8
|5
|17
|3
|Динамо Мн
|11
|7
|4
|16
|4
|Шанхай Дрэгонс
|10
|6
|4
|14
|5
|ЦСКА
|12
|6
|6
|13
|6
|Спартак
|12
|5
|7
|13
|7
|Динамо М
|11
|6
|5
|13
|8
|Северсталь
|12
|6
|6
|12
|9
|СКА
|12
|5
|7
|12
|10
|Сочи
|11
|4
|7
|9
|11
|Лада
|12
|2
|10
|6
Результаты / календарь
27.09
28.09
29.09
30.09
1.10
2.10
3.10
4.10
5.10
6.10
7.10
8.10
9.10
10.10
11.10
12.10
|7.10
|18:00
|
Лада – Сочи
|- : -
|7.10
|19:00
|
Торпедо НН – Металлург Мг
|- : -
|7.10
|19:00
|
Ак Барс – Барыс
|- : -
|7.10
|19:00
|
Нефтехимик – Амур
|- : -
|7.10
|19:30
|
Спартак – Шанхай Дрэгонс
|- : -
