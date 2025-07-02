«Авангард» заключил двусторонние контракты с Мурылевым, Егоровым и Леукой на 2 года

«Авангард» заключил двусторонние контракты с защитниками Артемом Мурылевым и Алексеем Егоровым, а также нападающим Павлом Леукой.

Все соглашения рассчитаны на 2 года.

22-летние Мурылев и Леука являются воспитанниками омского клуба. В прошедшем сезоне на счету Мурылева 13 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, в которых он не отметился результативными действиями. На счету Леуки 14 матчей с учетом плей-офф, в которых он отдал 1 результативную передачу.

Егоров в сезоне-2024/25 сыграл 2 матча в регулярном чемпионате за «Спартак» и не отметился результативными действиями.