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«Авангард» заключил договор о сотрудничестве с «Металлургом» из Новокузнецка

16:06
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«Авангард» и «Металлург» из Новокузнецка заключили договор о сотрудничестве, согласно которому «Авангард» сможет делегировать в «Кузню» до 10 игроков для повышения их мастерства по ходу выступления в чемпионате ВХЛ, сообщает официальный сайт омичей.

— Мы рады объявить о начале сотрудничества с «Металлургом», — заявил генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков. — Для нас важно, чтобы наши молодые таланты развивались. Согласно нашей новой стратегии, молодежь получит свой шанс в главной команде, но вместе с этим ребята должны получить игровой опыт в ВХЛ. В Новокузнецке у них для этого будут все возможности. Мы рассчитываем, что по маршруту из «Омских ястребов» через «Металлург» в главную команду наши воспитанники будут двигаться постоянно. Кроме того, «Металлург» в ВХЛ решает серьезные задачи, а значит, наши хоккеисты, многие из которых переросли уровень МХЛ, но еще недостаточно опытны для КХЛ, смогут получить необходимый соревновательный опыт в конкурентной борьбе. Это будет взаимовыгодная работа: Грицюк, Чинахов, Мизюрин и другие помогут «Металлургу» и вместе с тем подготовятся к выступлению в КХЛ.

Дополнительная информация:

https://www.hawk.ru/news/38907/

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