"Авангард" заключил соглашение о сотрудничестве с командой ВХЛ "Ижсталь", информирует официальный сайт омичей.

По этому договору "Авангард" сможет отправлять в "Ижсталь" до 10 игроков для повышения их мастерства по ходу выступления в ВХЛ.

​– Мы рады объявить о начале сотрудничества с "Ижсталью". Крайне важно, чтобы хоккеисты нашей системы получали постоянную игровую практику, набирались опыта в матчах ВХЛ. Ижевский клуб готов идти нам навстречу в этом плане, а это значит, что пользу от совместной работы получат в итоге обе команды, – приводит слова президента "Авангарда" Максима Сушинского пресс-служба клуба.

В прошедшем сезоне КХЛ "Авангард" дошел до финала Кубка Гагарина, где проиграл ЦСКА (счет в серии: 0-4).