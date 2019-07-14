"Авангард" загадал Войнова в ребусе

"Авангард" в своем Твиттере намекнул о скором подписании контракта с новичком. Судя по ребусу, речь идет о защитнике Вячеславе Войнове.

– Наш самый сложный ребус про самого неожиданного новичка. Но вы все равно напишите, что уже все в курсе, – подписан ребус.

Наш самый сложный ребус про самого неожиданного новичка. Но вы всё равно напишите, что уже все в курсе 😌 pic.twitter.com/3DCdDVjBCp — ХК Авангард (@hcavangardomsk) 14 июля 2019 г.

В сезоне-2017/2018 Войнов стал олимпийским чемпионом в составе сборной России. За СКА провел 39 матчей в регулярном чемпионате и набрал 23 (9+14) очка, в плей-офф забросил 3 шайбы и отдал 3 голевые передачи в 14 матчах.