17:30 | Хоккей — КХЛ

"Авангард" загадал Войнова в ребусе

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"Авангард" в своем Твиттере намекнул о скором подписании контракта с новичком. Судя по ребусу, речь идет о защитнике Вячеславе Войнове.

– Наш самый сложный ребус про самого неожиданного новичка. Но вы все равно напишите, что уже все в курсе, – подписан ребус.

 

 
Вячеслав Войнов.Войнов – в "Авангарде" за 70 миллионов. В НХЛ он уже никому не нужен

В сезоне-2017/2018 Войнов стал олимпийским чемпионом в составе сборной России. За СКА провел 39 матчей в регулярном чемпионате и набрал 23 (9+14) очка, в плей-офф забросил 3 шайбы и отдал 3 голевые передачи в 14 матчах.

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