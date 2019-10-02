«Авангард» забросил 7 шайб рижскому «Динамо», у Войнова ассистентский хет-трик

Рижское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ потерпело разгромное поражение от «Авангарда» — 0:7. По три очка набрали Свен Андригетто (2+1) и Вячеслав Войнов (0+3). Также Сергей Шумаков оформил дубль. 4 шайбы омичи забросили в большинстве.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Динамо» (Рига) — «Авангард» (Омск) — 0:7 (0:2, 0:3, 0:2)

Голы: Чудинов — 3 (Андригетто, Семенов), 12:11 — 0:1. Андригетто — 3 (бол., Бек, Войнов), 19:22 — 0:2. Шумаков — 6 (Бек, Клинкхаммер), 22:26 — 0:3. Андригетто — 4 (бол., Войнов, Клинкхаммер), 24:57 — 0:4. Щербак — 1 (Войнов), 36:32 — 0:5. Шумаков — 7 (бол., Бек), 53:26 — 0:6. Семенов — 3 (бол., Щербак), 53:58 — 0:7.

Вратари: Салак — Бобков.

Штраф: 8 — 2.

Броски: 22 (8+6+8) — 33 (13+10+10).

Судьи: Гофман, Ромасько.

2 октября. Рига. «Арена Рига».

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