«Авангард» забросил 7 шайб московскому «Динамо»

«Авангард» разгромил московское «Динамо» в товарищеском матче — 7:2. Дубль в составе проигравшей команды оформил Оскар Линдберг, у победителей Егор Чинахов также забросил 2 шайбы.

Товарищеский матч

«Динамо» (Москва) — «Авангард» (Омск) — 2:7 (1:5, 0:1, 1:1)

Голы: Чинахов — 1 (Зернов), 7:05 — 0:1. Яремчук — 1 (Хохлачев), 8:45 — 0:2. Линдберг — 1 (Брюквин, Сергеев), 12:27 — 1:2. Чинахов — 2 (Хохлачев), 13:40 — 1:3. Шумаков — 1 (бол., Семенов, Чудинов), 14:36 — 1:4. Семенов — 1 (Чудинов), 17:23 — 1:5. Толчинский — 1 (бол., Чинахов, Каски), 27:46 — 1:6. Каски — 1 (бол., Шарипзянов, Толчинский), 45:52 — 1:7. Линдберг — 2 (Брюквин), 56:04 — 2:7.

Вратари: Кузнецов (Меньшатов, 20:00) — Бобков.

15 августа. Химки. УТЦ Новогорск.