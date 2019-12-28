«Авангард» забросил 6 шайб «Нефтехимику»

«Авангард» крупно обыграл «Нефтехимик» в регулярном чемпионате КХЛ. Омичи вышли на второе место в Восточной конференции, нижнекамский клуб идет десятым.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Авангард» (Омск) — 2:6 (1:2, 0:2, 1:2)

Голы: Уайт — 10 (Шарипзянов, Берглунд), 1:16 — 1:0. Пьянов — 5, 2:51 — 1:1. Кошелев — 7 (бол., Мартынов, Емелин), 18:48 — 1:2. Семенов — 11 (Войнов, Шумаков), 29:21 — 1:3. Широков — 8 (Клинкхаммер), 34:13 — 1:4. Семенов — 12 (Войнов, Грачев), 43:06 — 1:5. Берглунд — 13 (Казионов, Шарипзянов), 50:03 — 2:5. Шумаков — 9 (Бондарев), 53:41 — 2:6.

Вратари: Барулин — Бобков.

Штраф: 6 — 33.

Броски: 20 (8+5+7) — 32 (17+9+6).

Судьи: Беляев, Лаврентьев.

28 декабря. Нижнекамск. ЛД «Нефтехим-Арена».