«Авангард» забил в свои ворота при отложенном штрафе в матче с «Автомобилистом»

Игроки «Авангарда» случайно забросили шайбу в собственные ворота в матче против «Автомобилиста» в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ.

В третьем периоде при счете 3:1 в пользу «Автомобилиста» омичи сняли вратаря при отложенном штрафе. Форвард «Авангарда» Райан Спунер отдал неточную передачу, которая завершилась попаданием шайбы в ворота его команды.

Шайба в итоге была записана на защитника «Автомобилиста» Александра Севостьянова, который и отправился на скамейку штрафников.