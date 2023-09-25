«Авангард» забил в свои ворота при отложенном штрафе в матче с «Автомобилистом»
Игроки «Авангарда» случайно забросили шайбу в собственные ворота в матче против «Автомобилиста» в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ.
В третьем периоде при счете 3:1 в пользу «Автомобилиста» омичи сняли вратаря при отложенном штрафе. Форвард «Авангарда» Райан Спунер отдал неточную передачу, которая завершилась попаданием шайбы в ворота его команды.
Шайба в итоге была записана на защитника «Автомобилиста» Александра Севостьянова, который и отправился на скамейку штрафников.
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Сибирь – Динамо М
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|
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