«Авангард» уступил «Йокериту» в домашнем матче КХЛ

«Йокерит» обыграл «Авангард» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась победой финского клуба со счетом 3:2.

Самым результативным игроком встречи Вели-Матти Савинайнен, в активе которого результативная передача и победная шайба. У «Авангарда» отличились Петер Цегларик и Вилле Покка.

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«Авангард» (Омск) — «Йокерит» (Хельсинки) — 2:3 (1:1, 1:0, 0:2)

Голы: Цегларик — 4 (бол., Толчинский), 4:06 — 1:0. Пакаринен — 4 (Савинайнен, Линдбом), 6:01 — 1:1. Покка — 2, 24:51 — 2:1. Хянникяйнен — 2 (Турунен, Скленичка), 41:56 — 2:2. Савинайнен — 1 (Хольм, Норман), 49:58 — 2:3.

Вратари: Грубец (58:24) — Линдбек.

Штраф: 2 — 2.

Броски: 21 (8+7+6) — 37 (11+11+15).

11 сентября. Балашиха. ЛД «Арена Балашиха».