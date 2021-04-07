«Авангард» отреагировал на информацию о наркотических веществах и пересадке печени Емелину

«Авангард» опубликовал на своем официальном сайте заявление о состоянии защитника Алексея Емелина, госпитализированного после второго матча полуфинальной серии Кубка Гагарина с «Ак Барсом» (2:0). Игра прошла 3 апреля.

7 апреля «БИЗНЕС Online» сообщил, что 34-летний Емелин сдал анализы со следами наркотических веществ. Телеканал «360», ссылаясь на свои источники, утверждал, что защитника готовят к пересадке печени. По информации «СЭ», диагноз хоккеиста — почечно-печеночная недостаточность.

«Транспортировка Алексея Емелина из Казани в Москву прошла успешно. Состояние хоккеиста стабильное, продолжаются необходимые процедуры и обследования. Алексей на связи с командой, уже пожелал ребятам удачи в важнейшем матче финальной серии Восточной конференции КХЛ.

Клуб ждет официальное заключение от врачей НИИ им. Склифосовского по диагнозу Алексея Емелина. На данный момент у клуба нет какой-либо информации, подтверждающей наличие в организме Алексея Емелина наркотических или каких-либо других запрещенных веществ.

Также с удивлением наблюдаем в СМИ заголовки о том, что Алексею якобы предстоит операция по трансплантации печени. Мы не получали никаких документов на этот счет. Считаем данную информацию провокацией, направленной на дестабилизацию обстановки в команде перед важнейшей игрой", — говорится в заявлении «Авангарда».

В текущем сезоне Емелин провел 71 матч за клуб из Омска в КХЛ и набрал 24 (7+17) очка.