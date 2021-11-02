«Авангард» выставил Паре на драфт отказов
«Авангард» выставил нападающего Паре на драфт отказов
13:51
«Авангард» выставил нападающего Франсиса Паре на драфт отказов, сообщает сайт КХЛ.
В нынешнем сезоне КХЛ 34-летний форвард принял участие в 16 матчах регулярного чемпионата, в которых набрал 4 (2+2) очка при общей полезности «-2».
Всего на его счету 411 матчей в лиге, в которых он заработал 191 (91+100) результативный балл при полезности «+29».
Дополнительная информация:
Читайте также
Косторная потеряла свой главный козырь — лояльность судей. Прямо сейчас она дальше всех от Олимпиады
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю