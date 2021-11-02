«Авангард» выставил Паре на драфт отказов

«Авангард» выставил нападающего Франсиса Паре на драфт отказов, сообщает сайт КХЛ.

В нынешнем сезоне КХЛ 34-летний форвард принял участие в 16 матчах регулярного чемпионата, в которых набрал 4 (2+2) очка при общей полезности «-2».

Всего на его счету 411 матчей в лиге, в которых он заработал 191 (91+100) результативный балл при полезности «+29».