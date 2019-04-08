"Авангард" вырвал победу у "Салавата Юлаева" в третьем овертайме и вышел в финал Кубка Гагарина!

"Авангард" обыграл "Салават Юлаев" в шестом матче финала Востока. Автором единственной и победной шайбы в третьем овертайме стал Алексей Бондарев.

Это был самый длинный матч сезона-2018/19, самый продолжительный матч в финале Востока (прежний рекорд равнялся 98:59) и самый длинный матч в истории "Авангарда" в КХЛ.

"Авангард" вышел в финал Кубка Гагарина. Его соперник определится во вторник в седьмом матче между ЦСКА и СКА.

КХЛ

Кубок Гагарина-2019

Восточная конференция

Финал

Шестой матч

"Салават Юлаев" – "Авангард" – 0:1 3 ОТ (0:0, 0:0,0:0, 0:0, 0:0, 0:1)

Гол: Бондарев - 1 (Семенов), 109:18 - 0:1.

Вратари: Метсола - Бобков.

Штраф: 4 - 4.

Судьи: Беляев, Сидоренко.

8 апреля. Уфа. "Уфа-Арена"

Счет в серии: 2-4 (4:3 ОТ, 4:1, 1:5, 4:2).

Континентальная хоккейная лига, Кубок Гагарина-2019: все о турнире, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей