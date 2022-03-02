«Авангард» выпустил промо серии с «Ак Барсом»: «У меня проблемы с барсиком, он постоянно хочет играть»

«Авангард» к серии 1/8 финала Кубка Гагарина против «Ак Барса» выпустил промо-ролик.

В нем идет речь о коте Барсике, который постоянно хочет играть и которому надо сделать прививку.

При этом обыгрывается новый логотип казанского клуба, а в главной роли выступает главный тренер омичей Боб Хартли.

«Помните Боба из русской деревни? У него еще кот Барсик. В общем, к ветеринару нужно было его сводить, а то всё время играть хочет...», — говорится в сообщении к видео.

Напомним, в прошлом году команды встретились в финале Восточной конференции. Тогда победил «Авангард» со счетом 4:3 в серии. Омский клуб стал обладателм Кубка Гагарина-2021 в финале обыграы ЦСКА (4-2).

Первый матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина «Ак Барс» — «Авангард» пройдет сегодня, 2 марта, и начнется в 19.30 мск.