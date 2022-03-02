«Авангард» выпустил промо серии с «Ак Барсом»: «У меня проблемы с барсиком, он постоянно хочет играть»
«Авангард» к серии 1/8 финала Кубка Гагарина против «Ак Барса» выпустил промо-ролик.
В нем идет речь о коте Барсике, который постоянно хочет играть и которому надо сделать прививку.
При этом обыгрывается новый логотип казанского клуба, а в главной роли выступает главный тренер омичей Боб Хартли.
«Помните Боба из русской деревни? У него еще кот Барсик. В общем, к ветеринару нужно было его сводить, а то всё время играть хочет...», — говорится в сообщении к видео.
Напомним, в прошлом году команды встретились в финале Восточной конференции. Тогда победил «Авангард» со счетом 4:3 в серии. Омский клуб стал обладателм Кубка Гагарина-2021 в финале обыграы ЦСКА (4-2).
Первый матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина «Ак Барс» — «Авангард» пройдет сегодня, 2 марта, и начнется в 19.30 мск.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|1/4 финала конференции
|Счет в серии
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
0 - 0
|0 - 0
|
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
0 - 0
|0 - 0
|
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
0 - 0
|0 - 0
|
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
0 - 0
|0 - 0
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
1 - 0
|1 - 0
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
1 - 0
|1 - 0
|
Металлург - Барыс
Металлург - Барыс
0 - 1
|0 - 1
|2.03
|17:00
|
Сал. Юлаев – Сибирь
|- : -
|2.03
|19:30
|
Ак Барс – Авангард
|- : -
|2.03
|19:30
|
СКА – Динамо Мн
|- : -
|2.03
|19:30
|
Динамо М – Северсталь
|- : -