«Авангард» выпустил открытки с хоккеистами в честь Дня святого Валентина

Пресс-служба «Авангарда» опубликовала в Twitter открытки с хоккеистами команды в честь Дня святого Валентина.

«Выбирай открытку, отправляй тому, кто дорог», — говорится в тексте публикации.

Отправляй тому, кто дорог ? pic.twitter.com/mzRwWlRlu5 — ХК Авангард (@hcavangardomsk) February 14, 2021

«Авангард» занимает второе место в таблице Восточной конференции КХЛ с 77 очками после 55 матчей.