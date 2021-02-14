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«Авангард» выпустил открытки с хоккеистами в честь Дня святого Валентина

12:15
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Пресс-служба «Авангарда» опубликовала в Twitter открытки с хоккеистами команды в честь Дня святого Валентина.

«Выбирай открытку, отправляй тому, кто дорог», — говорится в тексте публикации.

«Авангард» занимает второе место в таблице Восточной конференции КХЛ с 77 очками после 55 матчей.

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