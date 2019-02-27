"Авангард" выиграл второй матч в серии с "Ак Барсом"

"Авангард" обыграл "Ак Барс" (6:3) во втором матче серии первого раунда плей-офф КХЛ. Счет в серии - 2-0 в пользу "Авангарда". В первом матче омский клуб победил со счетом 6:0.

В составе победителей дубль сделал Сергей Широков. Также отличились Семен Кошелев, Илья Михеев, Тэйлор Бек и Виктор Столберг. У "Ак Барса" дубль сделал Пол Потсма, еще одна шайба в активе Иржи Секача.

1 марта в Казани пройдет третий матч серии.

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"Авангард" (Омск) - "Ак Барс" (Казань) - 6:3 (2:0, 2:2, 2:1)

Голы: Кошелев - 1 (Покка, Шумаков), 9:00 - 1:0. Михеев - 1 (бол., Фрэнсон, Бек), 11:07 - 2:0. Широков - 1 (Деарне, Бек), 26:32 - 3:0. Постма - 1 (бол., Азеведо, Зарипов), 30:39 - 3:1. Секач - 1 (бол., Азеведо, Ландер), 31:57 - 3:2. Бек - 1 (бол., Фрэнсон, Широков), 34:11 - 4:2. Столберг - 1 (Деарне, Бек), 48:58 - 5:2. Постма - 2 (бол., Азеведо, Зарипов), 56:37 - 5:3. Широков - 2 (п.в., Михеев), 59:40 - 6:3.

Вратари: Бобков - Шарыченков (55:58 - 56:37, 58:20 - 59:40).

Штраф: 14 - 10.

Броски: 22 (8+9+5) - 29 (10+9+10).

Судьи: Белов, Кулаков.

27 февраля. Балашиха. ЛД "Арена Балашиха".

Счет в серии: 2-0 (6:0)

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