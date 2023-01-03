«Авангард» выиграет регулярку на «Востоке»? Live с Зислисом, Шевченко и Вайсфельдом — в 12.00

Михаил Зислис, Алексей Шевченко и Леонид Вайсфельд обсудят последние события в мире хоккея — в эфире на YouTube-канале «СЭ» в 12.00 по московскому времени.

Главные темы:

— «Авангард» может выиграть регулярку на «Востоке»;

— серия поражений «Автомобилиста»;

— «Трактор» добрался до зоны плей-офф.