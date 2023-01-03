«Авангард» выиграет регулярку на «Востоке»? Live с Зислисом, Шевченко и Вайсфельдом — в 12.00
Михаил Зислис, Алексей Шевченко и Леонид Вайсфельд обсудят последние события в мире хоккея — в эфире на YouTube-канале «СЭ» в 12.00 по московскому времени.
Главные темы:
— «Авангард» может выиграть регулярку на «Востоке»;
— серия поражений «Автомобилиста»;
— «Трактор» добрался до зоны плей-офф.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|46
|35
|11
|74
|2
|Локомотив
|46
|29
|17
|65
|3
|ЦСКА
|44
|28
|16
|61
|4
|Торпедо
|45
|28
|17
|59
|5
|Динамо М
|45
|26
|19
|59
|6
|Спартак
|46
|21
|25
|49
|7
|Витязь
|45
|20
|25
|48
|8
|Северсталь
|45
|18
|27
|46
|9
|Динамо Мн
|46
|17
|29
|43
|10
|Куньлунь
|46
|16
|30
|36
|11
|Сочи
|44
|5
|39
|18
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|45
|28
|17
|62
|2
|Металлург
|45
|27
|18
|60
|3
|Авангард
|45
|27
|18
|58
|4
|Сибирь
|47
|27
|20
|57
|5
|Сал. Юлаев
|45
|23
|22
|55
|6
|Адмирал
|46
|25
|21
|55
|7
|Ак Барс
|45
|22
|23
|51
|8
|Трактор
|46
|19
|27
|44
|9
|Барыс
|45
|20
|25
|43
|10
|Амур
|44
|18
|26
|42
|11
|Нефтехимик
|45
|19
|26
|41
Результаты / календарь
21.12
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24.12
25.12
26.12
27.12
28.12
29.12
30.12
3.01
4.01
5.01
6.01
7.01
8.01
|3.01
|10:00
|
Амур – Динамо Мн
|- : -
|3.01
|14:00
|
Барыс – Металлург
|- : -
|3.01
|15:00
|
Автомобилист – Авангард
|- : -
|3.01
|17:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|3.01
|17:00
|
Витязь – Куньлунь
|- : -
|3.01
|17:00
|
ЦСКА – Динамо М
|- : -
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