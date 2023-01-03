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Сегодня, 10:00

«Авангард» выиграет регулярку на «Востоке»? Live с Зислисом, Шевченко и Вайсфельдом — в 12.00

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Live «СЭ».

Михаил Зислис, Алексей Шевченко и Леонид Вайсфельд обсудят последние события в мире хоккея — в эфире на YouTube-канале «СЭ» в 12.00 по московскому времени.

Главные темы:

— «Авангард» может выиграть регулярку на «Востоке»;
— серия поражений «Автомобилиста»;
— «Трактор» добрался до зоны плей-офф.

Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
ХК Автомобилист
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КХЛ: «Автомобилист» — «Авангард», ЦСКА — «Динамо» Москва и другие матчи 3 января
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Западная конференция И В П О
1 СКА 46 35 11 74
2 Локомотив 46 29 17 65
3 ЦСКА 44 28 16 61
4 Торпедо 45 28 17 59
5 Динамо М 45 26 19 59
6 Спартак 46 21 25 49
7 Витязь 45 20 25 48
8 Северсталь 45 18 27 46
9 Динамо Мн 46 17 29 43
10 Куньлунь 46 16 30 36
11 Сочи 44 5 39 18
Восточная конференция И В П О
1 Автомобилист 45 28 17 62
2 Металлург 45 27 18 60
3 Авангард 45 27 18 58
4 Сибирь 47 27 20 57
5 Сал. Юлаев 45 23 22 55
6 Адмирал 46 25 21 55
7 Ак Барс 45 22 23 51
8 Трактор 46 19 27 44
9 Барыс 45 20 25 43
10 Амур 44 18 26 42
11 Нефтехимик 45 19 26 41
Результаты / календарь
21.12
22.12
23.12
24.12
25.12
26.12
27.12
28.12
29.12
30.12
3.01
4.01
5.01
6.01
7.01
8.01
3.01 10:00
Амур – Динамо Мн
 - : -
3.01 14:00
Барыс – Металлург
 - : -
3.01 15:00
Автомобилист – Авангард
 - : -
3.01 17:00
Торпедо – Сочи
 - : -
3.01 17:00
Витязь – Куньлунь
 - : -
3.01 17:00
ЦСКА – Динамо М
 - : -
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