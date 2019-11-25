«Авангард» всухую победил «Витязь»

«Авангард» победил «Витязь» в регулярном чемпионате КХЛ — 3:0. Омичи впервые с 10 октября завершили встречу без пропущенных шайб. В таблице Восточной конференции они занимают второе место, на 6 очков отставая от «Ак Барса».

«Витязь» на «Западе» идет шестым.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Авангард» (Омск) — «Витязь» (Подольск) — 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Голы: Кошелев — 3 (бол., Бек, Войнов), 10:58 — 1:0. Бек — 10 (Семенов), 35:22 — 2:0. Грачев — 4 (Кошелев, Войнов), 54:33 — 3:0.

Вратари: Бобков (35:14 — 35:22) — Кочетков (Сапрыкин, 20:00).

Штраф: 6 — 10.

Броски: 47 (18+15+14) — 18 (2+10+6).

Судьи: Гофман, Новак.

25 ноября. Балашиха. ЛД «Арена Балашиха».

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