«Авангард» всухую победил «Амур» в товарищеском матче

«Авангард» победил «Амур» в товарищеском матче со счетом 2:0. В составе хабаровчан вышел нападающий Наиль Якупов, который получил повреждение по ходу встречи.

Хоккей

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«Авангард» (Омск) — «Амур» (Хабаровск) — 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)

Голы: Чинахов — 3 (Соловьев, Шарипзянов), 5:38 — 1:0. Шумаков — 2 (Чистяков), 28:49 — 2:0.

Вратари: Бобков — Аликин.

Броски: 32 (13+9+9+1) — 25 (9+11+4+1).

Судьи: Гофман, Овчинников.

19 августа. Балашиха. ЛД «Арена Балашиха».