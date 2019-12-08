«Авангард» всухую победил «Ак Барс»

«Авангард» взял верх над «Ак Барсом» в регулярном чемпионате КХЛ — 3:0. Омичи сократили отставание от казанского клуба, лидирующего в таблице Восточной конференции, до шести очков.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Авангард» (Омск) — «Ак Барс» (Казань) — 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Голы: Клинкхаммер — 7, 0:43 — 1:0. Широков — 5 (Фрэнсон, Семенов), 22:52 — 2:0. Широков — 6 (Терещенко, Покка), 45:43 — 3:0.

Вратари: Бобков — Билялов (Рейдеборн, 22:52).

Штраф: 35 — 19.

Броски: 27 (11+5+11) — 17 (4+8+5).

Судьи: Бондарь, Кулаков.

8 декабря. Балашиха. ЛД «Арена Балашиха».

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