«Авангард» обыграл «Витязь» и продлил победную серию до семи матчей

«Авангард» на своем льду победил «Витязь» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 4:3 ОТ.

Голы хозяев в основное время забили Николай Прохоркин, Дамир Шарипзянов и Майкл Маклауд, на счету которого также результативная передача. У гостей шайбы забросили Владислав Цицюра и Джереми Рой. В обоих голевых эпизодах поучаствовал Дмитрий Бучельников.

В овертайме отличился Рид Буше с передачи Алекса Гранта.

«Авангард» одержал седьмую победу подряд и с 72 очками сохраняет шестую позицию на «Востоке». «Витязь» с 50 баллами располагается на предпоследнем, 10-м месте в таблице Западной конференции.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Авангард» (Омск) — «Витязь» (Московская область) — 4:3 ОТ (2:1, 0:1, 1:1, 1:0)

Голы: Прохоркин — 9 (бол., Игумнов), 5:34 — 1:0. Маклауд — 6 (бол., Спунер, Окулов), 8:55 — 2:0. Цицюра — 6 (бол., Бучельников), 16:18 — 2:1. Рой — 7 (бол., Бучельников, Макеев), 28:07 — 2:2. Шарипзянов — 12 (Маклауд), 45:08 — 3:2. Савчик — 6 (Стюарт, Воробьев), 54:36 — 3:3. Буше — 23 (бол., Грант), 61:57 — 4:3.

Вратари: Бердин — Кареев.

Штраф: 14 — 14.

Броски: 39 (17+12+5+5) — 26 (13+6+7+0).

Судьи: Васильев, Гашилов.

26 февраля. Омск. G-Drive Арена. 12011 зрителей.