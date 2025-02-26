«Авангард» обыграл «Витязь» и продлил победную серию до семи матчей
«Авангард» на своем льду победил «Витязь» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 4:3 ОТ.
Голы хозяев в основное время забили Николай Прохоркин, Дамир Шарипзянов и Майкл Маклауд, на счету которого также результативная передача. У гостей шайбы забросили Владислав Цицюра и Джереми Рой. В обоих голевых эпизодах поучаствовал Дмитрий Бучельников.
В овертайме отличился Рид Буше с передачи Алекса Гранта.
«Авангард» одержал седьмую победу подряд и с 72 очками сохраняет шестую позицию на «Востоке». «Витязь» с 50 баллами располагается на предпоследнем, 10-м месте в таблице Западной конференции.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Авангард» (Омск) — «Витязь» (Московская область) — 4:3 ОТ (2:1, 0:1, 1:1, 1:0)
Голы: Прохоркин — 9 (бол., Игумнов), 5:34 — 1:0. Маклауд — 6 (бол., Спунер, Окулов), 8:55 — 2:0. Цицюра — 6 (бол., Бучельников), 16:18 — 2:1. Рой — 7 (бол., Бучельников, Макеев), 28:07 — 2:2. Шарипзянов — 12 (Маклауд), 45:08 — 3:2. Савчик — 6 (Стюарт, Воробьев), 54:36 — 3:3. Буше — 23 (бол., Грант), 61:57 — 4:3.
Вратари: Бердин — Кареев.
Штраф: 14 — 14.
Броски: 39 (17+12+5+5) — 26 (13+6+7+0).
Судьи: Васильев, Гашилов.
26 февраля. Омск. G-Drive Арена. 12011 зрителей.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|68
|49
|19
|105
|2
|Авангард
|68
|47
|21
|99
|3
|Ак Барс
|68
|43
|25
|94
|4
|Автомобилист
|68
|40
|28
|84
|5
|Салават Юлаев
|68
|36
|32
|78
|6
|Трактор
|68
|33
|35
|75
|7
|Нефтехимик
|68
|34
|34
|71
|8
|Сибирь
|68
|30
|38
|69
|9
|Амур
|68
|26
|42
|60
|10
|Барыс
|68
|21
|47
|54
|11
|Адмирал
|68
|20
|48
|52
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|68
|46
|22
|98
|2
|Динамо Мн
|68
|39
|29
|88
|3
|Северсталь
|68
|40
|28
|86
|4
|ЦСКА
|68
|38
|30
|84
|5
|СКА
|68
|37
|31
|81
|6
|Торпедо НН
|68
|37
|31
|81
|7
|Динамо М
|68
|38
|30
|81
|8
|Спартак
|68
|35
|33
|79
|9
|Шанхай Дрэгонс
|68
|21
|47
|54
|10
|Лада
|68
|20
|48
|47
|11
|Сочи
|68
|18
|50
|44
|Финал
|Счет в серии
|
Локомотив - Ак Барс
|4 - 2
|1/2 финала
|
Металлург Мг - Ак Барс
|1 - 4
|
Локомотив - Авангард
|4 - 3
|1/4 финала
|
Динамо Мн - Ак Барс
Динамо Мн - Ак Барс
0 - 4
|0 - 4
|
Металлург Мг - Торпедо
|4 - 1
|
Локомотив - Сал. Юлаев
Локомотив - Сал. Юлаев
4 - 0
|4 - 0
|
Авангард - ЦСКА
|4 - 1
|1/8 финала
|
Металлург Мг - Сибирь
|4 - 1
|
Динамо Мн - Динамо М
Динамо Мн - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Локомотив - Спартак
|4 - 1
|
Авангард - Нефтехимик
|4 - 1
|
Северсталь - Торпедо
|1 - 4
|
ЦСКА - СКА
|4 - 1
|
Ак Барс - Трактор
|4 - 1
|
Автомобилист - Сал. Юлаев
|2 - 4
|21.05
|19:30
|Ак Барс – Локомотив
|2 : 3