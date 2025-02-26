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26 февраля 2025, 19:01

«Авангард» обыграл «Витязь» и продлил победную серию до семи матчей

Алина Савинова
26 февраля. «Авангард» в овертайме обыграл «Витязь» в матче КХЛ (4:3).
Фото ХК «Авангард»

«Авангард» на своем льду победил «Витязь» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 4:3 ОТ.

Голы хозяев в основное время забили Николай Прохоркин, Дамир Шарипзянов и Майкл Маклауд, на счету которого также результативная передача. У гостей шайбы забросили Владислав Цицюра и Джереми Рой. В обоих голевых эпизодах поучаствовал Дмитрий Бучельников.

В овертайме отличился Рид Буше с передачи Алекса Гранта.

«Авангард» одержал седьмую победу подряд и с 72 очками сохраняет шестую позицию на «Востоке». «Витязь» с 50 баллами располагается на предпоследнем, 10-м месте в таблице Западной конференции.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Авангард» (Омск) — «Витязь» (Московская область) — 4:3 ОТ (2:1, 0:1, 1:1, 1:0)

Голы: Прохоркин — 9 (бол., Игумнов), 5:34 — 1:0. Маклауд — 6 (бол., Спунер, Окулов), 8:55 — 2:0. Цицюра — 6 (бол., Бучельников), 16:18 — 2:1. Рой — 7 (бол., Бучельников, Макеев), 28:07 — 2:2. Шарипзянов — 12 (Маклауд), 45:08 — 3:2. Савчик — 6 (Стюарт, Воробьев), 54:36 — 3:3. Буше — 23 (бол., Грант), 61:57 — 4:3.

Вратари: Бердин — Кареев.

Штраф: 14 — 14.

Броски: 39 (17+12+5+5) — 26 (13+6+7+0).

Судьи: Васильев, Гашилов.

26 февраля. Омск. G-Drive Арена. 12011 зрителей.

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ХК Авангард
ХК Витязь
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Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 68 49 19 105
2 Авангард 68 47 21 99
3 Ак Барс 68 43 25 94
4 Автомобилист 68 40 28 84
5 Салават Юлаев 68 36 32 78
6 Трактор 68 33 35 75
7 Нефтехимик 68 34 34 71
8 Сибирь 68 30 38 69
9 Амур 68 26 42 60
10 Барыс 68 21 47 54
11 Адмирал 68 20 48 52
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 68 46 22 98
2 Динамо Мн 68 39 29 88
3 Северсталь 68 40 28 86
4 ЦСКА 68 38 30 84
5 СКА 68 37 31 81
6 Торпедо НН 68 37 31 81
7 Динамо М 68 38 30 81
8 Спартак 68 35 33 79
9 Шанхай Дрэгонс 68 21 47 54
10 Лада 68 20 48 47
11 Сочи 68 18 50 44
Финал Счет в серии
Локомотив - Ак Барс
Локомотив - Ак Барс
4 - 2
1. Локомотив - Ак Барс
3 - 1
2. Локомотив - Ак Барс
1 - 5
3. Ак Барс - Локомотив
1 - 4
4. Ак Барс - Локомотив
2 - 1
5. Локомотив - Ак Барс
4 - 1
6. Ак Барс - Локомотив
2 - 3
4 - 2
1/2 финала
Металлург Мг - Ак Барс
Металлург Мг - Ак Барс
1 - 4
1. Металлург Мг - Ак Барс
2 - 5
2. Металлург Мг - Ак Барс
4 - 2
3. Ак Барс - Металлург Мг
4 - 1
4. Ак Барс - Металлург Мг
4 - 1
5. Металлург Мг - Ак Барс
3 - 4
1 - 4
Локомотив - Авангард
Локомотив - Авангард
4 - 3
1. Локомотив - Авангард
2 - 5
2. Локомотив - Авангард
1 - 3
3. Авангард - Локомотив
2 - 4
4. Авангард - Локомотив
2 - 0
5. Локомотив - Авангард
4 - 0
6. Авангард - Локомотив
2 - 3
7. Локомотив - Авангард
4 - 3
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Динамо Мн - Ак Барс
Динамо Мн - Ак Барс
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4 - 5
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4 - 0
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0 - 4
Металлург Мг - Торпедо
Металлург Мг - Торпедо
4 - 1
1. Металлург Мг - Торпедо
4 - 3
2. Металлург Мг - Торпедо
4 - 1
3. Торпедо - Металлург Мг
2 - 4
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3 - 2
5. Металлург Мг - Торпедо
4 - 3
4 - 1
Локомотив - Сал. Юлаев
Локомотив - Сал. Юлаев
4 - 0
1. Локомотив - Сал. Юлаев
1 - 0
2. Локомотив - Сал. Юлаев
2 - 0
3. Сал. Юлаев - Локомотив
2 - 3
4. Сал. Юлаев - Локомотив
0 - 4
4 - 0
Авангард - ЦСКА
Авангард - ЦСКА
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1. Авангард - ЦСКА
3 - 0
2. Авангард - ЦСКА
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Металлург Мг - Сибирь
Металлург Мг - Сибирь
4 - 1
1. Металлург Мг - Сибирь
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3. Сибирь - Металлург Мг
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4. Сибирь - Металлург Мг
1 - 0
5. Металлург Мг - Сибирь
1 - 0
4 - 1
Динамо Мн - Динамо М
Динамо Мн - Динамо М
4 - 0
1. Динамо Мн - Динамо М
3 - 1
2. Динамо Мн - Динамо М
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Локомотив - Спартак
Локомотив - Спартак
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Авангард - Нефтехимик
Авангард - Нефтехимик
4 - 1
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Северсталь - Торпедо
Северсталь - Торпедо
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ЦСКА - СКА
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Ак Барс - Трактор
Ак Барс - Трактор
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Автомобилист - Сал. Юлаев
Автомобилист - Сал. Юлаев
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2 - 0
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