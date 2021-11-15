«Авангард» всухую победил «Витязь»
21:39
«Авангард» победил «Витязь» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Омичи на своем льду взяли верх со счетом 3:0.
«Авангард» набрал 33 очка и занимает пятое место на Востоке. «Витязь» остался на последнем месте Западной конференции (22 очка).
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Регулярный чемпионат
«Авангард» (Омск) — «Витязь» (Подольск) — 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)
Голы: Шарипзянов — 1 (Дедунов, Жарков), 7:49 — 1:0. Брюквин — 6 (бол., Береглазов, Косов), 33:37 — 2:0. Грицюк — 8, 40:28 — 3:0.
Вратари: Грубец — Сапрыкин.
Штраф: 4 — 8.
Броски: 33 (10+15+8) — 24 (5+11+8).
Судьи: Гашилов, Одиньш.
15 ноября. Балашиха. Арена Балашиха. 651 зритель.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2021-2022/?type=conference
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