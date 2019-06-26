"Авангард" вернул Мизюрина и Берестнева

Нападающие Максим Мизюрин и Даниил Берестнев вернулись в "Авангард"​.

С воспитанниками клуба подписаны двусторонние контракты, сообщает пресс-служба "ястребов".

– Для Мизюрина и Берестнева предстоящий сезон станет шансом показать себя, побороться за место в основе команды КХЛ, а значит, мотивация у них будет запредельная, – заявил президент "Авангарда" Максим Сушинский. – Молодость и энергия – ценные качества, и мы будем рады, если молодые талантливые игроки усилят наш клуб.

​В сезоне 2018/19 17-летний Берестнев выступал в главной юниорской лиге Квебека за "Валь-д'Ор Форерс", сыграл 73 матча и набрал 19 (5+14) очков.

21-летний Мизюрин ​играл за "Ньюфаундленд" в хоккейной лиге Восточного побережья, провел 6 матчей и набрал 1 (1+0) балл за результативность.