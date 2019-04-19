"Авангард": "Вернемся еще сильнее и закончим начатое"

"Авангард" поблагодарил болельщиков за поддержку в сезоне-2018/19. Омичи дошли до финала Кубка Гагарина, где уступили ЦСКА (0-4). Из-за проблем с ледовым дворцом в Омске команда проводила домашние игры в подмосковной Балашихе.

"Это был космический сезон, друзья, он точно войдет в историю. Столько в нем всего произошло - трудно перечислить. Мы праздновали вместе, мы грустили вместе, мы всё переживали вместе, даже сквозь тысячи километров. Мы вернемся еще сильнее и закончим начатое в сезоне 2019/20!" - говорится в сообщении "Авангарда".