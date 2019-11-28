«Авангард» в овертайме обыграл «Куньлунь»

«Куньлунь» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ в серии буллитов проиграл «Авангарду» — 2:3. В составе хозяев отличились Адам Крэкнелл и Эндрю Миллер. У гостей забили Егор Мартынов и Семен Кошелев. Также Семен стал единственным, кто реализовал буллит.

«Куньлунь» с 32 очками занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Авангард» (45) — второй.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Куньлунь» (Пекин) — «Авангард» (Омск) — 2:3 Б (1:2, 1:0, 0:0, 0:0, 0:1)

Голы: Крэкнелл — 7 (мен., Спроул), 12:53 — 1:0. Мартынов — 2, 15:45 — 1:1. Кошелев — 4 (Семенов), 19:32 — 1:2. Миллер — 8 (Йип), 24:49 — 2:2.

Победный буллит: Кошелев.

Вратари: Грубец — Бобков.

Штраф: 6 — 2.

Броски: 27 (7+9+10+1) — 35 (8+13+12+2).

Судьи: Беляев, Фатеев.

28 ноября. Пекин. «Шоуган Арена».

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