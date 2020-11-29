«Авангард» в гостях обыграл «Куньлунь»

«Авангард» в матче регулярного чемпионата КХЛ в гостях обыграл «Куньлунь» со счетом 2:1. Победный гол забил Рид Буше.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Куньлунь» (Пекин) — «Авангард» (Омск) — 1:2 (0:2, 1:0, 0:0)

Голы: Секач — 4 (Шарипзянов), 10:04 — 0:1. Буше — 10 (Зернов, Якупов), 17:16 — 0:2. Уэрек — 4 (бол., Мерфи, Шинкарук), 33:12 — 1:2.

Вратари: Смит (59:02) — Грубец.

Штраф: 8 — 12.

Броски: 23 (8+3+12) — 30 (14+8+8).

Судьи: Ансонс, Гофман.

29 ноября. Мытищи. МУП «Арена Мытищи».