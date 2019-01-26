"Авангард" в гостях обыграл "Куньлунь"

"Авангард" в матче регулярного чемпионата КХЛ в гостях обыграл "Куньлунь" со счетом 6:3. Нападающий омичей Илья Михеев оформил дубль.

Китайский клуб потерпел шестое поражение подряд.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Куньлунь" (Пекин) - "Авангард" (Омск) - 3:6 (0:1, 1:2, 2:3)

Голы: Михеев - 21 (бол., Шумаков, Деарне), 11:42 - 0:1. Палола - 16 (Лофквист, Лунд), 24:25 - 1:1. Чудинов - 8 (Фрэнсон), 30:08 - 1:2. Бек - 17 (Фрэнсон, Шумаков), 38:14 - 1:3. Стась - 3 (Медведев), 43:54 - 1:4. Фонтэйн - 6 (Редлихс, Витасек), 45:12 - 2:4. Петров - 8 (Бондарев, Кошелев), 47:45 - 2:5. Парлетт - 2 (Локхарт, Сквайрз), 52:58 - 3:5. Михеев - 22 (п.в.), 59:35 - 3:6.

Вратари: Лазушин (58:43) - Налимов (Бобков, 45:12).

Штраф: 10 - 0.

Броски: 21 (4+10+7) - 34 (14+11+9).

Судьи: Соин, Франо.

26 января. Шанхай. ЛД "Фэйян".