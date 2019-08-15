«Авангард» в ближайшие дни подпишет контракт с центральным нападающим

«Авангард» в ближайшее время подпишет контракт с новым центральным нападающим. Об этом сообщил председатель совета директоров клуба Александр Крылов.

Ранее президент «Авангарда» Максим Сушинский сообщил, что клуб ведет поиски иностранного центрального нападающего.

В межсезонье состав «Авангарда» пополнили Александр Судницин, Вячеслав Войнов, Свен Андригетто, Даниил Берестнев, Максим Мизюрин, Никита Щербак, Денис Костин, Максим Минеев, Валентин Пьянов, Роман Манухов, Евгений Грачев, Павел Дедунов и Алексей Потапов. Согласно регламенту КХЛ, в заявку на матч можно вносить не более пяти легионеров. На данный момент в составе «Авангарда» четыре иностранных хоккеиста — защитники Коди Франсон и Вилле Покка, а также нападающие Андригетто и Тэйлор Бек.

=- Надеюсь, что в ближайшие дни подпишем еще одного хоккеиста в центр, и состав будет укомплектован. Мы стали только сильнее. В конце августа будет совет директоров и тогда официально будут поставлены задачи на сезон, — цитирует ТАСС Крылова.