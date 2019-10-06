«Авангард» уступил «Локомотиву» и упустил шанс выйти в лидеры «Востока»
19:32
«Локомотив» обыграл «Авангард» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Омичи упустили шанс выйти в лидеры Восточной конференции.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Локомотив» (Ярославль) — «Авангард» (Омск) — 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)
Голы: Ландер — 6 (Осипов), 14:33 — 1:0. Да Коста — 4 (Каюмов, Накладал), 30:47 — 2:0. Дедунов — 3 (мен.), 47:31 — 2:1.
Вратари: Коновалов — Судницин (59:10).
Штраф: 6 — 8.
Броски: 25 (14+7+4) — 32 (11+10+11).
Судьи: Ансонс, Ромасько.
6 октября. Ярославль. «Арена-2000».
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