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«Авангард» уступил «Локомотиву» и упустил шанс выйти в лидеры «Востока»

19:32

«Локомотив» обыграл «Авангард» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Омичи упустили шанс выйти в лидеры Восточной конференции.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Локомотив» (Ярославль) — «Авангард» (Омск) — 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)

Голы: Ландер — 6 (Осипов), 14:33 — 1:0. Да Коста — 4 (Каюмов, Накладал), 30:47 — 2:0. Дедунов — 3 (мен.), 47:31 — 2:1.

Вратари: Коновалов — Судницин (59:10).

Штраф: 6 — 8.

Броски: 25 (14+7+4) — 32 (11+10+11).

Судьи: Ансонс, Ромасько.

6 октября. Ярославль. «Арена-2000».

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/hockey/L/chl/2019-2020/

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