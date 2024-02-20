«Авангард» установил клубный рекорд по количеству побед в регулярном чемпионате КХЛ

«Авангард» дома обыграл «Автомобилист» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ — 4:2.

Омский клуб одержал 43-ю победу в регулярном чемпионате и установил клубный рекорд. Предыдущий лучший показатель (42 победы) был установлен в сезоне-2010/11.

В этом розыгрыше регулярного чемпионата «Авангард» одержал вторую победу подряд. Омский клуб набрал 90 очков и возглавил турнирную таблицу Восточной конференции.