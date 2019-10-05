«Авангард» удалил сообщение о смерти Мнацяна

«Авангард» сообщил о смерти 29-летнего защитника Самвела Мнацяна, но позже удалил запись, размещенную в Twitter.

— После продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием ушел из жизни омский воспитанник Самвел Мнацян, — было сказано в сообщение «Авангарда». — Горько об этом говорить, болезнь оказалась сильнее, но Самвел был настоящим бойцом и сражался до последнего. Приносим искренние соболезнование родным и близким Самвела.

Напомним, что в середине августа 2018 года стало известно о том, что у Мнацяна диагностирован рак — после удара в спину во время одного из матчей на позвонке хоккеиста образовалась опухоль, которая начала стремительно расти.

В сезоне-2017/18 он сыграл за «Адмирал» в 52 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых набрал 3 (1+2) очка при коэффициенте полезности «-7». Всего на его счету 182 матча в КХЛ, в том числе за «Нефтехимик» и «Барыс».

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