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«Авангард» тратит 890 миллионов рублей на зарплаты игрокам

11:36
Алексей Емелин. Фото Mush.
Алексей Емелин. Фото Mush.
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Как стало известно «СЭ», «Авангард» тратит 890 миллионов рублей на зарплаты игрокам. Отметим, что жесткий потолок зарплат в КХЛ составляет 900 млн рублей.

Самые высокооплачиваемые игроки клуба — защитники Алексей Емелин и Оливер Каски, а также нападающий Корбан Найт. Они получают по 60 миллионов рублей в год.

Инсайды о зарплатах в КХЛ. Сколько получают игроки «Авангарда»?

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Иван Богун все материалы автора

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