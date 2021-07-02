Как стало известно «СЭ», «Авангард» тратит 890 миллионов рублей на зарплаты игрокам. Отметим, что жесткий потолок зарплат в КХЛ составляет 900 млн рублей.

Самые высокооплачиваемые игроки клуба — защитники Алексей Емелин и Оливер Каски, а также нападающий Корбан Найт. Они получают по 60 миллионов рублей в год.

Инсайды о зарплатах в КХЛ. Сколько получают игроки «Авангарда»?