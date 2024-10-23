«Авангард» — «Трактор»: видеообзор матча КХЛ
«Трактор» на выезде победил «Авангард» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 4:3.
Видео лучших моментов игры опубликовано на канале лиги.
Положение команд
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Хоккей
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|19
|15
|4
|32
|2
|СКА
|19
|13
|6
|27
|3
|Спартак
|18
|11
|7
|25
|4
|Торпедо
|18
|10
|8
|23
|5
|ЦСКА
|19
|8
|11
|23
|6
|Северсталь
|18
|11
|7
|22
|7
|Динамо М
|19
|10
|9
|22
|8
|Динамо Мн
|17
|9
|8
|19
|9
|Витязь
|18
|9
|9
|18
|10
|Сочи
|18
|7
|11
|16
|11
|Куньлунь РС
|19
|6
|13
|13
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|19
|14
|5
|30
|2
|Автомобилист
|18
|10
|8
|22
|3
|Металлург Мг
|20
|10
|10
|20
|4
|Сибирь
|18
|9
|9
|19
|5
|Адмирал
|17
|8
|9
|19
|6
|Нефтехимик
|19
|7
|12
|19
|7
|Ак Барс
|15
|9
|6
|18
|8
|Сал. Юлаев
|15
|9
|6
|18
|9
|Лада
|18
|7
|11
|16
|10
|Авангард
|18
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|12
|13
|11
|Амур
|18
|5
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|12
|Барыс
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28.10
|23.10
|15:30
|
Сибирь – Барыс
|1 : 3
|23.10
|16:30
|
Авангард – Трактор
|3 : 4
|23.10
|17:00
|
Автомобилист – Динамо М
|1 : 2
|23.10
|19:30
|
ЦСКА – Амур
|7 : 0
|23.10
|19:30
|
Куньлунь РС – СКА
|0 : 8
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