Хоккей
FONBET Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Зарплаты КХЛ
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 15:30

«Авангард» — «Трактор»: смотреть матч КХЛ онлайн

«Авангард» встретится с «Трактором» в КХЛ 23 октября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Фото Global Look Press

«Авангард» встретится с «Трактором» в FONBET чемпионате КХЛ в среду, 23 октября. Матч пройдет на «G-Drive Арене» в Омске, стартовое вбрасывание — в 16.30 по московскому времени.

Игру в прямом эфире покажет онлайн-платформа «Кинопоиск». Также трансляция доступна на официальном сайте КХЛ, а для жителей регионов клубов — на челябинском телеканале «ОТВ» (начало эфира — в 18.20 по местному времени) и омском канале «12» (начало эфира — в 19.15 по местному времени).

Следить за ключевыми событиями игры «Авангард» — «Трактор» можно в нашем матч-центре на сайте «СЭ».

В регулярном чемпионате КХЛ-2024/25 «Авангард» в 17 матчах набрал 13 очков, у лидирующего в Восточной конференции «Трактора» — 18 игр и 28 очков.

ХК Авангард
ХК Трактор
Читайте также
Подольски провел прощальный матч в карьере
Болел за «Спартак», получал меньше всех в «Динамо», любил омара под майонезом. Десять малоизвестных фактов о Льве Яшине
Бывший футболист Форлан в 45 лет сыграет на теннисном турнире в Уругвае
В Узбекистане заявили об отправке в РФ тел погибших россиян после судмедэкспертизы
Эксперты рассказали, выгодно ли брать отпуск в ноябре 2024 года
Военный истребитель упал во время тренировочного полета в Бразилии
Популярное видео
«Монреаль» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
Что будет со Звягиным. «Спартак» — уже не тот?
«Рейнджерс» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 19 15 4 32
2 Спартак 18 11 7 25
3 СКА 18 12 6 25
4 Торпедо 18 10 8 23
5 Северсталь 18 11 7 22
6 ЦСКА 18 7 11 21
7 Динамо М 18 9 9 20
8 Динамо Мн 17 9 8 19
9 Витязь 18 9 9 18
10 Сочи 18 7 11 16
11 Куньлунь РС 18 6 12 13
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 18 13 5 28
2 Автомобилист 17 10 7 22
3 Металлург Мг 20 10 10 20
4 Сибирь 17 9 8 19
5 Адмирал 17 8 9 19
6 Нефтехимик 19 7 12 19
7 Ак Барс 15 9 6 18
8 Сал. Юлаев 15 9 6 18
9 Лада 18 7 11 16
10 Авангард 17 6 11 13
11 Амур 17 5 12 12
12 Барыс 18 4 14 9
Результаты / календарь
13.10
14.10
15.10
16.10
17.10
18.10
19.10
20.10
21.10
22.10
23.10
24.10
25.10
26.10
27.10
28.10
23.10 15:30
Сибирь – Барыс
 - : -
23.10 16:30
Авангард – Трактор
 - : -
23.10 17:00
Автомобилист – Динамо М
 - : -
23.10 19:30
ЦСКА – Амур
 - : -
23.10 19:30
Куньлунь РС – СКА
 - : -
Все результаты / календарь

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости