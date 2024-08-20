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Сегодня, 19:00

«Трактор» победил «Авангард» в Кубке Блинова

Руслан Минаев
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«Трактор» обыграл «Авангард» в матче FONBET Кубка Блинова — 5:2. Турнир проходит в Омске.

У челябинского клуба голы забили Дилан Сикура (дубль), Илья Карпухин, Данил Юртайкин и Стивен Кампфер. У омского клуба шайбы на счету Станислава Галиева и Алексея Макеева.

В следующем матче «Трактор» сыграет с «Локомотивом» 22 августа. «Авангард» проведет матч с «Барысом» 21-го числа.

Хоккей. Товарищеский матч

Мемориал Виктора Блинова

«Авангард» (Омск) — «Трактор» (Челябинск) — 2:5 (1:1, 0:2, 1:2)

Голы: Галиев (бол., Филатьев, Николишин), 12:57 — 1:0. Сикьюра (Ткачев), 17:35 — 1:1. Карпухин (Телегин, Котляревский), 23:27 — 1:2. Сикьюра (бол., Кравцов, Кэмпфер), 38:33 — 1:3. Юртайкин (Кадейкин), 45:19 — 1:4. Макеев (бол., Вей, Кэсселз), 54:04 — 2:4. Кэмпфер (п.в., Карпухин, Светлаков), 58:18 — 2:5.

Вратари: Хомченко — Фукале.

Судьи: Сергеев, Спирин.

20 августа. Омск. G-Drive Арена. 7809 зрителей

Хоккей
ХК Авангард
ХК Трактор
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