«Трактор» победил «Авангард» в Кубке Блинова
«Трактор» обыграл «Авангард» в матче FONBET Кубка Блинова — 5:2. Турнир проходит в Омске.
У челябинского клуба голы забили Дилан Сикура (дубль), Илья Карпухин, Данил Юртайкин и Стивен Кампфер. У омского клуба шайбы на счету Станислава Галиева и Алексея Макеева.
В следующем матче «Трактор» сыграет с «Локомотивом» 22 августа. «Авангард» проведет матч с «Барысом» 21-го числа.
Хоккей. Товарищеский матч
Мемориал Виктора Блинова
«Авангард» (Омск) — «Трактор» (Челябинск) — 2:5 (1:1, 0:2, 1:2)
Голы: Галиев (бол., Филатьев, Николишин), 12:57 — 1:0. Сикьюра (Ткачев), 17:35 — 1:1. Карпухин (Телегин, Котляревский), 23:27 — 1:2. Сикьюра (бол., Кравцов, Кэмпфер), 38:33 — 1:3. Юртайкин (Кадейкин), 45:19 — 1:4. Макеев (бол., Вей, Кэсселз), 54:04 — 2:4. Кэмпфер (п.в., Карпухин, Светлаков), 58:18 — 2:5.
Вратари: Хомченко — Фукале.
Судьи: Сергеев, Спирин.
20 августа. Омск. G-Drive Арена. 7809 зрителей
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Металлург Мг – Локомотив
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