«Трактор» прервал 12-матчевую победную серию «Авангарда»

«Трактор» на выезде обыграл «Авангард» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 5:4.

У гостей шайбы забросили Василий Глотов, Семен Дер-Аргучинцев, Виталий Кравцов, Чарльз Робинсон и Александр Кадейкин. У хозяев голы на счету Ивана Игумнова, Джованни Фьоре, Константина Окулова и Наиля Якупова.

Челябинцы прервали 12-матчевую победную серию омичей.

«Трактор» набрал 92 очка и лидирует в таблице Восточной конференции. «Авангард» с 82 очками — на 6-й строчке.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

«Авангард» (Омск) — «Трактор» (Челябинск) — 4:5 (2:1, 0:3, 2:1)

Голы: Глотов — 17, 13:04 — 0:1. Игумнов — 9 (Мартынов), 15:47 — 1:1. Фьоре — 10 (бол., Ткачев, Шарипзянов), 19:42 — 2:1. Робинсон — 11 (Блажиевский), 26:25 — 2:2. Кравцов — 27 (бол., Шабанов, Коростелев), 36:28 — 2:3. Дер-Аргучинцев — 13 (Светлаков, Ткачев), 37:29 — 2:4. Окулов — 14 (Буше, Ткачев), 55:56 — 3:4. Кадейкин — 24 (Шабанов), 56:06 — 3:5. Якупов — 23 (Окулов, Буше), 58:30 — 4:5.

Вратари: Серебряков (56:23 — 58:30, 58:51) — Фукале.

Штраф: 8 — 10.

Броски: 37 (12+14+11) — 35 (12+15+8).

Судьи: Акузовский, Сидоренко.

14 марта. Омск. G-Drive Арена.