«Трактор» прервал 12-матчевую победную серию «Авангарда»
«Трактор» на выезде обыграл «Авангард» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 5:4.
У гостей шайбы забросили Василий Глотов, Семен Дер-Аргучинцев, Виталий Кравцов, Чарльз Робинсон и Александр Кадейкин. У хозяев голы на счету Ивана Игумнова, Джованни Фьоре, Константина Окулова и Наиля Якупова.
Челябинцы прервали 12-матчевую победную серию омичей.
«Трактор» набрал 92 очка и лидирует в таблице Восточной конференции. «Авангард» с 82 очками — на 6-й строчке.
FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
«Авангард» (Омск) — «Трактор» (Челябинск) — 4:5 (2:1, 0:3, 2:1)
Голы: Глотов — 17, 13:04 — 0:1. Игумнов — 9 (Мартынов), 15:47 — 1:1. Фьоре — 10 (бол., Ткачев, Шарипзянов), 19:42 — 2:1. Робинсон — 11 (Блажиевский), 26:25 — 2:2. Кравцов — 27 (бол., Шабанов, Коростелев), 36:28 — 2:3. Дер-Аргучинцев — 13 (Светлаков, Ткачев), 37:29 — 2:4. Окулов — 14 (Буше, Ткачев), 55:56 — 3:4. Кадейкин — 24 (Шабанов), 56:06 — 3:5. Якупов — 23 (Окулов, Буше), 58:30 — 4:5.
Вратари: Серебряков (56:23 — 58:30, 58:51) — Фукале.
Штраф: 8 — 10.
Броски: 37 (12+14+11) — 35 (12+15+8).
Судьи: Акузовский, Сидоренко.
14 марта. Омск. G-Drive Арена.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|68
|49
|19
|105
|2
|Авангард
|68
|47
|21
|99
|3
|Ак Барс
|68
|43
|25
|94
|4
|Автомобилист
|68
|40
|28
|84
|5
|Салават Юлаев
|68
|36
|32
|78
|6
|Трактор
|68
|33
|35
|75
|7
|Нефтехимик
|68
|34
|34
|71
|8
|Сибирь
|68
|30
|38
|69
|9
|Амур
|68
|26
|42
|60
|10
|Барыс
|68
|21
|47
|54
|11
|Адмирал
|68
|20
|48
|52
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|68
|46
|22
|98
|2
|Динамо Мн
|68
|39
|29
|88
|3
|Северсталь
|68
|40
|28
|86
|4
|ЦСКА
|68
|38
|30
|84
|5
|СКА
|68
|37
|31
|81
|6
|Торпедо НН
|68
|37
|31
|81
|7
|Динамо М
|68
|38
|30
|81
|8
|Спартак
|68
|35
|33
|79
|9
|Шанхай Дрэгонс
|68
|21
|47
|54
|10
|Лада
|68
|20
|48
|47
|11
|Сочи
|68
|18
|50
|44
|Финал
|Счет в серии
|
Локомотив - Ак Барс
|4 - 2
|1/2 финала
|
Металлург Мг - Ак Барс
|1 - 4
|
Локомотив - Авангард
|4 - 3
|1/4 финала
|
Динамо Мн - Ак Барс
Динамо Мн - Ак Барс
0 - 4
|0 - 4
|
Металлург Мг - Торпедо
|4 - 1
|
Локомотив - Сал. Юлаев
Локомотив - Сал. Юлаев
4 - 0
|4 - 0
|
Авангард - ЦСКА
|4 - 1
|1/8 финала
|
Металлург Мг - Сибирь
|4 - 1
|
Динамо Мн - Динамо М
Динамо Мн - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Локомотив - Спартак
|4 - 1
|
Авангард - Нефтехимик
|4 - 1
|
Северсталь - Торпедо
|1 - 4
|
ЦСКА - СКА
|4 - 1
|
Ак Барс - Трактор
|4 - 1
|
Автомобилист - Сал. Юлаев
|2 - 4
|21.05
|19:30
|Ак Барс – Локомотив
|2 : 3