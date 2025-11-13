«Авангард» победил «Трактор» и прервал серию из трех поражений

«Авангард» дома обыграл «Трактор» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 3:2.

У хозяев шайбы забросили Майкл Маклауд, Джованни Фьоре и Эндрю Потуральски. У гостей отметились Михаил Григоренко и Виталий Кравцов.

«Авангард» прервал серию из трех поражений и с 33 очками занимает третье место в таблице Восточной конференции. «Трактор» с 31 очком — на 5-й строчке.

В следующем матче омский клуб сыграет в гостях с «Торпедо» 16 ноября, челябинцы примут «Автомобилист» в этот же день.